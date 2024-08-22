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        Ünye Sağlık Müdürlüğü vatandaşları güvenli su tüketimi konusunda uyardı

        Ünye Sağlık Müdürlüğü, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:06
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        Ünye Sağlık Müdürlüğü vatandaşları güvenli su tüketimi konusunda uyardı
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        Ünye Sağlık Müdürlüğü, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

        Ünye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenli su tüketimine ilişkin aile sağlık merkezlerinde sağlık hizmeti alan vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

        Broşürde fındık hasat dönemiyle birlikte bahçelerde ya da kaynağı bilinmeyen yerlerde su tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Değerli Ünye halkı, sağlığınızı korumak için su tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları hatırlatmak isteriz. Kaynağını bilmediğiniz suları içme ve kullanma suyu olarak kullanmayınız. Mümkünse şebeke suyu veya ruhsatlı ambalajlı suları tercih ediniz. Fındık bahçesi gibi açık alanlara giderken, temiz suyunuzu yanınızda götürmeyi unutmayınız. Zorunlu hallerde, kullanacağınız suyu en az 10 dakika kaynatıp soğutarak tüketiniz. Kirli ellerle yeme içme yapmayın, kişisel hijyeninize özen gösteriniz. Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen bu uyarıları dikkate alarak hem kendinizin, hem de sevdiklerinizin sağlığını koruyun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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