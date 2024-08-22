Ünye Sağlık Müdürlüğü vatandaşları güvenli su tüketimi konusunda uyardı

Ünye Sağlık Müdürlüğü, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ünye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenli su tüketimine ilişkin aile sağlık merkezlerinde sağlık hizmeti alan vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Broşürde fındık hasat dönemiyle birlikte bahçelerde ya da kaynağı bilinmeyen yerlerde su tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerli Ünye halkı, sağlığınızı korumak için su tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları hatırlatmak isteriz. Kaynağını bilmediğiniz suları içme ve kullanma suyu olarak kullanmayınız. Mümkünse şebeke suyu veya ruhsatlı ambalajlı suları tercih ediniz. Fındık bahçesi gibi açık alanlara giderken, temiz suyunuzu yanınızda götürmeyi unutmayınız. Zorunlu hallerde, kullanacağınız suyu en az 10 dakika kaynatıp soğutarak tüketiniz. Kirli ellerle yeme içme yapmayın, kişisel hijyeninize özen gösteriniz. Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen bu uyarıları dikkate alarak hem kendinizin, hem de sevdiklerinizin sağlığını koruyun."