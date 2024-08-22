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        Ordu'da çıkan yangında besiciye ait saman, kamyonet ve tarım aracı zarar gördü

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir besiciye ait kamyonette çıkan yangın zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:36
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        Ordu'da çıkan yangında besiciye ait saman, kamyonet ve tarım aracı zarar gördü
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir besiciye ait kamyonette çıkan yangın zarara yol açtı.

        Efirli Mahallesi Hekim Sokak'ta, besici Mustafa Yıldırım'a ait park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede mandıra dışındaki samanlara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi gönderilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında, Yıldırım'a ait yaklaşık 100 ton saman, kamyonet ve pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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