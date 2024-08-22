Ordu'da çıkan yangında besiciye ait saman, kamyonet ve tarım aracı zarar gördü

Yangında, Yıldırım'a ait yaklaşık 100 ton saman, kamyonet ve pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Efirli Mahallesi Hekim Sokak'ta, besici Mustafa Yıldırım'a ait park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede mandıra dışındaki samanlara sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.