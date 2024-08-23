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        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı

        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:18
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        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı
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        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının tamamlandığı bildirildi.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından "II. Abdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası gerçek oldu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Karadeniz'in engebeli coğrafyasını aşmak için 25 tünel ve 330 metrelik viyadükle yapılan tarihi projenin Ordu etabının hayata geçirildiğini belirtti.

        Güler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Osmanlı döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid Han zamanında projelendiren asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak büyük bir ticaret limanı oluşturacak. Karadeniz Bölgesi ve Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek bu proje, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının taşınması açısından da stratejik bir önem taşıyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren proje Sivas ve Kayseri'yi adeta sahil kenti yapıyor, Ordu'muzun marka değeri artıyor. Ordu'nun geleceğe bakan vizyonuna ve Türkiye Yüzyılı'na altın harflerle kazınacak bu büyük projeye hep birlikte tanıklık edelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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