Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Altınordu Yemişli Mahallesi mevkisinde M.O yönetimindeki 52 RE 451 plakalı ambulans su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile hemşire L.K.Ü, hasta yakını H.O. ve hasta S.O yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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