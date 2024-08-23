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        Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:34
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        Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Altınordu Yemişli Mahallesi mevkisinde M.O yönetimindeki 52 RE 451 plakalı ambulans su kanalına devrildi.

        Kazada, sürücü ile hemşire L.K.Ü, hasta yakını H.O. ve hasta S.O yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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