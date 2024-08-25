Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Çöp Taksi"nin şoförü Leyla Akyol temiz bir çevre için çalışıyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "Çöp Taksi"nin şoförü Leyla Akyol temiz bir çevre için çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor.

        Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce belediyede İŞKUR üzerinden işe giren 36 yaşındaki Leyla Akyol, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildi.

        Gün içinde kent merkezindeki parklarda biriken çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonu başına geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akyol, çocukluğundan itibaren otomobillere ilgi duyduğunu belirtti.

        Araç sürmeyi çok sevdiğini anlatan Akyol, "Yaşımı doldurduktan sonra ehliyetimi aldım. Babamın arabası vardı. Sürekli onu kullanıyordum. Daha sonra bu hobimi mesleğe dönüştürmek istedim. 3-4 yıl servis şoförlüğü yaptım. Hayatımın hep arabalarla iç içe geçmesini hayal etmiştim. Bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        Akyol, bir süre önce belediyenin İŞKUR üzerinden şoför alımı ilanını gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

        "Hemen bu ilana başvurdum. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra beni şoför olarak aldılar. Halk arasında 'Çöp Taksi' olarak nitelendirilen kamyonette görevlendirildim. İşe alınınca çok mutlu oldum. Hayalimi bu işte sürdürebileceğim. Her gün kamyoneti kullanacağım için çok heyecanlanıyorum. Ayrı bir duyguyla işe gidiyorum. Yanımda benim gibi 2 kadın arkadaşımız var. Onlar parkların temizliğini yapıyor. Ben de kamyonetle onların topladıkları çöpleri alıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        ORDU Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı (VİDEO EKLE...
        ORDU Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı (VİDEO EKLE...
        Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı
        Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı
        Ordu'da istinat duvarı çöken sitedeki 48 daireli bina boşaltıldı
        Ordu'da istinat duvarı çöken sitedeki 48 daireli bina boşaltıldı
        Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı
        Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı
        Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Mide küçültme ameliyatı geçiren Neslihan öldü, ailesi doktordan şikayetçi o...
        Mide küçültme ameliyatı geçiren Neslihan öldü, ailesi doktordan şikayetçi o...