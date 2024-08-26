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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:43
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, ihbar üzerine Altınordu ilçesine bağlı Yağızlı Mahallesi'nde E.Z'nin (64) evine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 64 kök kenevir bitkisi, 580 gram kubar esrar, kenevir yağı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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