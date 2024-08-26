Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, ihbar üzerine Altınordu ilçesine bağlı Yağızlı Mahallesi'nde E.Z'nin (64) evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 64 kök kenevir bitkisi, 580 gram kubar esrar, kenevir yağı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.