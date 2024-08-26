Turizme kazandırılan Gaga Gölü 3 ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından 3 ay önce turizme açılan Gaga Gölü, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, Büyükşehir Belediyesince çevresinde yürütülen çalışmaların ardından mayıs sonunda turizme açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Gaga Gölü'nün 65 dönümlük bir alanda bulunduğunu söyledi.

Gaga Gölü'nün daha önce herkesin bakıp geçtiği, sıradan ve basit gördüğü bir alan olduğunu belirten Güler, "Biz gölün önce dip temizliğini yaptık, ardından etrafını yeniden düzenledik. Gaga Gölü'nü mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken bir yere dönüştürdük." dedi.

Güler, gölü 3 ayda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alanda 35 metrelik iskele kurduklarını ifade eden Güler, "Fotoğraf stüdyosu tarzında bir bölüm yaptık, ayrıca 95 ağaç diktik. Piknik masaları, seyir terası ve aydınlatmalar ile burayı halkın yararlanabileceği bir mesire alanına dönüştürdük." diye konuştu.