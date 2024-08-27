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        Ordu Valisi Erol, hastaneye 1 milyon lira bağış yapan aileye teşekkür belgesi verdi

        Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağlayan çifti kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:41
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        Ordu Valisi Erol, hastaneye 1 milyon lira bağış yapan aileye teşekkür belgesi verdi
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        Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağlayan çifti kutladı.

        Vali Erol, Almanya'da yaşayan Ordulu Sedat ve Sebanur Akyürek çiftini makamında ağırladı.

        İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette Vali Erol, yaptıkları bağışla hastaneye bronkoskopi cihazı alınmasını sağlayan çifte teşekkür belgesi takdim etti.

        Erol, örnek davranışlarından dolayı Akyürek çiftini kutladı.

        Sedat Akyürek, 50 yıldır Almanya'da yaşadığını belirterek, bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Sebanur Akyürek de Vali Erol'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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