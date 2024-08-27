Ordu Valisi Erol, hastaneye 1 milyon lira bağış yapan aileye teşekkür belgesi verdi

Sebanur Akyürek de Vali Erol'a teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette Vali Erol, yaptıkları bağışla hastaneye bronkoskopi cihazı alınmasını sağlayan çifte teşekkür belgesi takdim etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağlayan çifti kutladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.