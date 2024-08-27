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        Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde açlıktan bitkin bulunan 2 kirpi yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:15
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        Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde açlıktan bitkin bulunan 2 kirpi yavrusu tedavi altına alındı.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İslamdağ Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalıştığı sırada 2 kirpi yavrusunu fark etti.

        Bunun üzerine Kibar, durumu Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Hayvan ambulansıyla mahalleye gelen ekipler, kirpileri alarak Müdürlüğe götürdü.

        Kirpileri tedavi altına alan Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, gazetecilere, annelerine ulaşılamayan kirpi yavrularının açlıktan bitkin olduğunu söyledi.

        Hayvanların temizlenip gerekli bakımlarına başlandığını belirten Biçim, "Kirpileri laktozsuz sütle özel hazırladığımız mamayla besliyoruz. Gözetim altında tutulan kirpilerin genel sağlık durumu şu anda gayet iyi. Katı mamaya geçtiklerinde doğaya bırakılacaklar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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