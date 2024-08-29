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        Ordu'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde aracın çarpması sonrası yaralanan karaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:55
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        Ordu'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde aracın çarpması sonrası yaralanan karaca tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi'nde karacaya araç çarptığına yönelik ihbar alan Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Hayvan ambulansıyla mahalleye gelen ekipler, 4 yaşında olduğu değerlendiren yaralı erkek karacayı alarak Müdürlüğe götürdü.

        Veteriner hekimlerce iç kanaması olduğu tespit edilen karacaya ilk müdahale yapıldı.

        Veteriner ekipler daha sonra karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürülen karacanın tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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