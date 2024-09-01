Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı

Vali Muammer Erol ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Ordu'da yeni sezon için tören düzenlendi.

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