Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararlandı

Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2017'de başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Ordu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, AA muhabirine, "evde nüfus cüzdanı" uygulamasıyla hasta, yaşlı ve engellilerin müdürlüklerine gelmeden kimlik kartlarını adreslerinde değiştirebildiğini söyledi. Uygulama sayesinde yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yorulmadığını belirten Mercan, "Biz onlar için bütün zorlukları ortadan kaldırıyoruz. Fotoğraf çekilmesi dahil vatandaşlarımızın tüm işlemlerini evlerinde yapıyoruz." dedi. Mercan, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlara muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını ifade ederek, "Muhtarlar dışında vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanmak istediklerini iletiyor. Biz de memur arkadaşlarla gerekli hazırlıklarımızı yaparak aileyi evinde ziyaret ediyoruz." diye konuştu.