Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararlandı

        Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2017'de başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

        Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

        Ordu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, AA muhabirine, "evde nüfus cüzdanı" uygulamasıyla hasta, yaşlı ve engellilerin müdürlüklerine gelmeden kimlik kartlarını adreslerinde değiştirebildiğini söyledi.

        Uygulama sayesinde yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların yorulmadığını belirten Mercan, "Biz onlar için bütün zorlukları ortadan kaldırıyoruz. Fotoğraf çekilmesi dahil vatandaşlarımızın tüm işlemlerini evlerinde yapıyoruz." dedi.

        Mercan, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlara muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını ifade ederek, "Muhtarlar dışında vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanmak istediklerini iletiyor. Biz de memur arkadaşlarla gerekli hazırlıklarımızı yaparak aileyi evinde ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

        Ordu'da, uygulamanın başladığı günden bu yana 6 bin 500 kişiye hizmet verildiğini kaydeden Mercan, "Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun. Onların bu memnuiyeti karşısında biz de mutlu oluyoruz. Ayrıca onların duasını almak tüm ekibimizi motive ediyor. Tüm memur arkadaşlarımız yakın uzak mahalle demeden ev ev dolaşarak bütün talepleri karşılıyor." dedi.

        Mercan, dezavantajlı vatandaşlara verilen bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerine başvurmalarını istedi.

        Perşembe ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki Suriye Gül ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evden çıkıp gidemiyordum. Memurlar eve geldi. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Benzer Haberler

        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: Cansu öldü, 2 yaralı (2)
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: Cansu öldü, 2 yaralı (2)
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı
        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...