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        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi

        Ordu'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, istavrit ve çinekoplar tezgahları süslemeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:08
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        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
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        Ordu'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, istavrit ve çinekoplar tezgahları süslemeye başladı.

        Tekneleriyle saat 00.00'dan sonra denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

        Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar, sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini almaya başladı. Yeni avlanmış palamut, istavrit ve çinekop vatandaşlardan ilgi gördü.

        Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Metin Bekçi, AA muhabirine, balıkçıların ilk gece ağlarını özellikle palamut ve istavritle doldurduğunu söyledi.

        Vatandaşların ilk gün balık tezgahlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bekçi, daha çok palamut ve istavritin satıldığını aktardı.

        Emre Karadeniz de sezonun bereketli başladığını, tezgahlarının ilk günde şenlendiğini dile getirdi.

        Emrah Kılıç, balık çeşitlerinin artmasıyla fiyatların gerilediğini ifade ederek, "Palamudun tanesi 75 ila 100 lira arasında, istavritin kilogramı da 100 liradan satılıyor. Bu balıkların fiyatı bundan bir hafta önce iki katıydı." dedi.

        Erdal Çamaş ise bu sezon vatandaşların ucuz balık tüketebileceğine işaret ederek, "Sezon daha yeni açıldı. Şimdiden balık çeşidi oldukça fazla. İlerleyen haftalarda balık fiyatları daha da düşecek. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyebilecek." diye konuştu.

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