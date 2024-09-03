Ordu'daki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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