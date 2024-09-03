Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'daki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

        Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde öğrenci Miray Arslan'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Miray...
        Okul bahçesinde öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Miray...
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci öl...
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci öl...
        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararl...
        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararl...
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı