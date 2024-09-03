Ordu'da 3 yıl önce hizmete giren nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı
Ordu'da 3 yıl önce turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı.
Ordu'da 3 yıl önce turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde Rıhtım ile Gazi Köprüsü arasında turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvayın vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığı belirtildi.
Açıklamada, tamamı Türk yapımı olan ve çevreci anlayışla üretilen tramvayın nostaljik deneyim yaşamak isteyen vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edilerek, tramvayı 3 yılda 200 bin kişinin kullandığı kaydedildi.
Nostaljik tramvayın Altınordu sahiline renk kattığı ifade edilen açıklamada, çift taraflı direksiyon sistemine sahip olan ve elektrik ile çalışan tramvaya tek seferde 21 kişinin binebildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, şehrin turizmine büyük katkı sağlayan nostaljik tramvaydan yararlanmak isteyen Ordulu vatandaşların "Ordum Kart" ile biniş yapabildiği, il dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin ise 20 liraya bilet alarak bu keyfi yaşayabildiği kaydedildi.
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