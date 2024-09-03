Ordu'da 3 yıl önce hizmete giren nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı

Ordu'da 3 yıl önce turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde Rıhtım ile Gazi Köprüsü arasında turistik amaçlı başlatılan nostaljik tramvayın vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada, tamamı Türk yapımı olan ve çevreci anlayışla üretilen tramvayın nostaljik deneyim yaşamak isteyen vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edilerek, tramvayı 3 yılda 200 bin kişinin kullandığı kaydedildi.