Ordu'da adliye personeli "zimmet" suçundan tutuklandı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K'nin Korgan ilçesinde yakalandığı belirtildi.

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