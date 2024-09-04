Ordu'da adliye personeli "zimmet" suçundan tutuklandı
Ordu'da "zimmet" suçundan gözaltına alınan adliye personeli tutuklandı.
Ordu'da "zimmet" suçundan gözaltına alınan adliye personeli tutuklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K'nin Korgan ilçesinde yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildiği ve tutuklandığı bilgisi verildi.
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