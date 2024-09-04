Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da adliye personeli "zimmet" suçundan tutuklandı

        Ordu'da "zimmet" suçundan gözaltına alınan adliye personeli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da adliye personeli "zimmet" suçundan tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da "zimmet" suçundan gözaltına alınan adliye personeli tutuklandı.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K'nin Korgan ilçesinde yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildiği ve tutuklandığı bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı

        Benzer Haberler

        "Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
        "Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Ordu'da bir evde dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçi...
        Ordu'da bir evde dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçi...
        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Diyarbakır'da silah kazasında şehit olan asker Ordu'da son yolculuğuna uğur...
        Diyarbakır'da silah kazasında şehit olan asker Ordu'da son yolculuğuna uğur...
        Ordu'da 3 yıl önce hizmete giren nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı
        Ordu'da 3 yıl önce hizmete giren nostaljik tramvayı 200 bin kişi kullandı
        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı