Ordu'da bir evde dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı.
Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde M.S. (40) ve Y.Ş'nin (42) yaşadığı eve operasyon düzenlendi.
Evdeki aramada, kargo paketlerinin içerisinde 3 kablolu dinamit patlayıcı, 279 kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 kablolu dinamit kapsülü, 51 dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, altın arama detektörü, lehim makinesi, 2 boru kesme makası, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
M.S. ile Y.Ş. gözaltına alındı.
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