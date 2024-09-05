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        Ordu'da bir evde dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

        Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:00
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        Ordu'da bir evde dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
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        Ordu'da, dinamit ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen evdeki 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde M.S. (40) ve Y.Ş'nin (42) yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada, kargo paketlerinin içerisinde 3 kablolu dinamit patlayıcı, 279 kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 kablolu dinamit kapsülü, 51 dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, altın arama detektörü, lehim makinesi, 2 boru kesme makası, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        M.S. ile Y.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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