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        Ordu'daki 21 virajlı yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da dağ yamacına yapılan ve 21 keskin viraja sahip yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin etse de kent merkezi ile kırsal Özlükent Mahallesi arasındaki ulaşım süresini kısaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:32
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        Ordu'daki 21 virajlı yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da dağ yamacına yapılan ve 21 keskin viraja sahip yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin etse de kent merkezi ile kırsal Özlükent Mahallesi arasındaki ulaşım süresini kısaltıyor.

        Kabadüz ilçesine bağlı Özlükent Mahallesi'nde 2011 yılında yapılan hidroelektrik santrali (HES) için ilgili firma tarafından dağın yamacına 21 virajdan oluşan yol yapıldı.

        Firma tarafından zorlu arazi şartları aşılarak açılan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yol, ilk etapta HES'in işleyişinde ulaşım amacıyla kullanıldı, daha sonra asfaltlanarak Özlükent Mahallesi sakinlerinin kullanımına sunuldu.

        Daha önce Ordu kent merkezinden farklı güzergah kullanarak 100 haneli Özlükent'e giden vatandaşlar, artık bu yolu tercih ederek daha kısa mesafeden evlerine ulaşabiliyor.

        Hem zaman hem de yakıttan tasarruf ettiren yol, keskin virajları ve görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor.

        Özlükent Mahallesi sakinlerinden, muhtar azası Salih Tepe, AA muhabirine, yolun 2011 yılında HES projesi kapsamında yapıldığını belirterek, yolu o tarihten beri kullanmaya başladıklarını söyledi.

        Şu anda tüm mahalle sakinlerinin yaz kış bu yolu kullandığını ifade eden Tepe, "Bizim için bu yolun hiçbir tehlikesi yok. Burası bizim için adeta bir velinimet oldu ama bu yolu görenler oldukça tedirgin oluyor." dedi.

        Daha önce bu yol açılmadan mahalleye ulaşabilmek için 23 kilometrelik bir yolu dolaşmak durumunda kaldıklarını anlatan Tepe, "Şimdi bu yolu kullanarak çok kısa sürede gideceğimiz yere ulaşıyoruz. Bu yolun bağlantı noktası Karadeniz-Akdeniz Yolu olduğu için kısa sürede bu yola bağlanarak şehir merkezine gidebiliyoruz. Bu yolu bizim hizmetimize sunanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Tepe, yolu ilk defa kullanmak isteyen sürücülere tavsiyelerde bulunarak, "Bu yolu ilk defa kullananlar başta olmak üzere sürücülerimizin hız yapmasını istemiyoruz. Yolda keskin virajlar oldukça fazla. Özellikle yokuş aşağı giderken yavaş yavaş insinler." ifadesini kullandı.

        - "Bu yol sayesinde 40 dakikada evimize ulaşıyoruz"

        Yolu kullanan mahalle sakinlerinden sürücü Ahmet Bodur ise "Uzun yıllar mahalleye yolcu taşıdım ama mahalleye ulaşmak için Kabadüz'ün Yokuşdibi Mahallesi'ni dolaşmak durumunda kalıyorduk. Ordu merkezden yaklaşık 2 saatte mahalleye ulaşıyorduk. Şimdi bu yol sayesinde 40 dakikada evimize ulaşıyoruz. Hastamız olsa yarım saatte hastaneye ulaşabiliyoruz." bilgisini paylaştı.

        Yolun görüntüsüyle herkesi tedirgin ettiğini ancak mahallelinin yolu kullanırken dikkatli olduğunu vurgulayan Bodur, "Yolu ilk defa kullanan sürücülerde ister istemez tedirginlik oluyor ama biz alıştık. Yol, HES kapsamında yapıldı ama köylü halkına daha fazla katkı sağlıyor." sözlerini sarf etti.

        Bu yolda hataya yer olmadığına işaret eden Bodur, "Sürücülerimiz yavaş gidecek ve dikkat edecek. Bize göre sakıncası yok ama her sürücü dikkat etmek durumunda." dedi.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da yolun Özlükent Mahallesi sakinlerince kullanıldığını, daha önce burada yaşayan vatandaşların uzun yol dolaşarak evlerine ulaştığını hatırlattı.

        Kaya, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında açılan bu yolda sürücülerden dikkat etmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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