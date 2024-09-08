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        Ordu'da oltayla avlanan 1 kilogramlık mezgit 500 liraya satıldı

        Ordu'da amatör balıkçının avladığı 1 kilogramlık mezgit 500 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:22
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        Ordu'da oltayla avlanan 1 kilogramlık mezgit 500 liraya satıldı
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        Ordu'da amatör balıkçının avladığı 1 kilogramlık mezgit 500 liradan alıcı buldu.

        Perşembe ilçesi açıklarında teknesiyle avlanan amatör balıkçı, oltasına takılan 1 kilogram ağırlığındaki mezgidi, balıkçı Erdal Çamaş'a sattı.

        Çamaş'ın, balıkhanedeki tezgahında satışa sunduğu mezgit, kısa süre içinde 500 liradan alıcı buldu.

        Erdal Çamaş, AA muhabirine, balığı ilk gördüklerinde kendilerinin de şaşırdığını belirterek, ilk kez bu büyüklükte ve ağırlıkta mezgit sattığını söyledi.

        Çamaş, "Bu balık bölgemize has kaya mezgidi. Bir amatör balıkçımız tarafından oltayla tutuldu. Bize getirdi, biz de satışa sunduk. Balığın büyüklüğünü görenler çok şaşırdı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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