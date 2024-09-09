Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ordu'da, eylül ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Erol, Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen hafta uyum haftasının gerçekleştirildiğini hatırlatan Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef hepinizin bildiği talihsiz bir olayla başlamış olduk. Üzüldük, canımız yandı. Bu vesileyle Miray kızımızın ailesine baş sağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Banu öğretmenimize de Allah sabırlar versin diyoruz. Görünmez kaza. Bilerek, kasten yani yapılan, yapılması ihtimali olan bir şey değil ama tabii bu okul bahçelerinde tedbir alma adına böylesi kazalar olmaması için ne yapılabilir konusunda bir çalışmanın gerekliliğini de ortaya çıkarmış oldu. Bunu da ilerleyen günlerde Milli Eğitim Müdürümüzle, emniyetimizle çalışacağız."

Bu yıl birinci sınıfa 9 bin 733, anaokulu, okul öncesi sınıfa da 9 bin 825 öğrencinin başladığını anlatan Erol, toplamda yaklaşık 119 bin 79 öğrencinin bugün eğitim öğretim yılına başladığını kaydetti. Erol, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılı ilk 8 ayında 4 bin 45, 2024'ün aynı döneminde ise 3 bin 598 olay meydana geldiğini belirterek, aynı dönem kıyaslama yapıldığında bu sayılarda yüzde 11,1 oranında bir azalma ve yüzde 99,7 aydınlatma oranına ulaşıldığını aktardı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında 1639, 2024'ün aynı döneminde ise 1669 olay meydana geldiğini dile getiren Erol, "Bu 1,8'lik bir artışa tekabül ediyor ve aydınlatma oranı da 2024'ün ilk 8 ayında jandarma sorumluluk bölgesindeki olaylarla ilgili olarak yüzde 99,8 oranında bir aydınlatmaya erişildi." dedi. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ise polis sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında 1007, 2024'ün aynı döneminde 608 olay meydana geldiğini belirten Erol, bunun yüzde 39,6'lık bir azalmaya tekabül ettiğini, aydınlatma oranının ise yüzde 95,9 olduğunu ifade etti.

Erol, jandarma sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında 185, bu yılın aynı döneminde 111 olay meydana geldiğini, bunun yüzde 40 bir azalmaya tekabül ettiğini ve aydınlatma oranının da yüzde 92 olduğunu vurguladı. Aranan şahıslara dönük yapılan çalışmalarda, hapis cezasına göre aranan 1259, ifade için aranan 834 olmak üzere 2093 şahısın yakalandığına işaret eden Erol, "2024'ün ilk 8 ayında ilimizde meydana gelen toplam 16 bin 400 asayiş olayında 18 bin 277 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve bunlardan 207'si adli makamlarca tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2024'ün ilk 8 ayında toplam 371 operasyonda 723 şahıs yakalandı. Bunlardan 38'i tutuklandı ve 17 hakkında da adli kontrol kararı verilmiş oldu." diye konuştu.

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara dönük yapılan çalışmalarda da yine 2024'ün ilk 8 ayında 947 operasyon yapıldığını ve 1082 şahısın yakalandığını anlatan Erol, bu şahıslardan 97'si de tutuklandığını, bu operasyonlarda da değişik miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Erol, trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle yapılan denetim çalışmalarında da 2024'ün ilk 8 ayında 766 bin 368 aracın kontrol edildiğini belirterek, 9 ölümlü trafik kazasıda 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.