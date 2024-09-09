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        Ordu'da 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 116 kişi kurtarıldı

        Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), son 3 ayda denizde boğulma tehlikesi geçiren 116 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:41
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        Ordu'da 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 116 kişi kurtarıldı
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        Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), son 3 ayda denizde boğulma tehlikesi geçiren 116 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM'in 10 Haziran-10 Eylül arasında her gün 10.30-19.00 arasında denize giren vatandaşların güvenliği için çalıştığı belirtildi.

        OSKEM ekiplerinin 3 ay boyunca 22 plajda güvenliği sağladığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 2024 yılı deniz sezonunda 116 kişinin yaşama tutunmasını sağladığı, son 5 yılda ise 494 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, bu sene Akyazı sahilindeki spor kompleksi yerleşkesine OSKEM istasyonu kurduklarını anımsattı.

        Daha önce Altınordu yerleşkesinde bulunan deniz araçlarını bu yerleşkeye taşıdıklarını belirten Alan, bu sayede herhangi bir boğulma ihbarına müdahale etmekte yaklaşık 15 dakika kazandıklarına işaret etti.

        Alan, 2024 yılı içerisinde kentte 22 plajda 90 cankurtaranla görev yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu sene 10 Haziran'da başlayan çalışmalarımız kapsamında 116 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Görev yaptığımız süre içerisinde, görev yaptığımız alanlarda son 5 yıl içerisinde hiçbir ölümlü vaka gerçekleşmedi. Bu, ülkemizde de örnek bir çalışma olarak anılıyor. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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