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        Ünye'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:19
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        Ünye'de tabancayla vurulan kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Kaledere Mahallesi'nde, Zafer Dedeoğlu (23) ile S.T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, koşarak kaçan Dedeoğlu'nu yakalamaya çalıştı. Şüphelilerden S.T'nin tabancayla ateş ettiği Dedeoğlu, dizinden yaralandı.

        Dedeoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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