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        Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:18
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        Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı
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        Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı.

        İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğu evin birinci katındaki balkondan bahçeye attı.

        Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.

        Bunun üzerine evin dış cephesindeki kamera kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğun Ş.Ç. tarafından atıldığını belirledi.

        Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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