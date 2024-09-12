Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildi

        Ordu Üniversitesinde (ODÜ), kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Üniversitesinde (ODÜ), kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildiği bildirildi.

        ODÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin ve çalışma ekibi tarafından geliştirilen yeni aparat ile kalça protezi ihtiyacı olan hastalarda, bu protezin hastanın kendi kalça açısına en uygun açıyla yerleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, dünya literatüründe bir ilk olacak aparatın üniversite tarafından patentinin alınması için Türkiye Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Üniversitesi olarak 2024 yılında farklı alanlarda dört patent başvurusu yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını, inovasyona yönelik her türlü faaliyetin destekçisi olacağını vurguladı.

        Rektör Baş, tıp literatürüne geçecek bu çalışmaya katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'den sonra Sıla!
        Narin'den sonra Sıla!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü
        Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı
        2 yaşındaki torununu balkondan iten üvey babaanne tutuklandı
        2 yaşındaki torununu balkondan iten üvey babaanne tutuklandı
        GÜNCELLEME - Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutukl...
        GÜNCELLEME - Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutukl...
        Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı
        Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı