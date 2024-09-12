Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildi

Ordu Üniversitesinde (ODÜ), kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat geliştirildiği bildirildi.

ODÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin ve çalışma ekibi tarafından geliştirilen yeni aparat ile kalça protezi ihtiyacı olan hastalarda, bu protezin hastanın kendi kalça açısına en uygun açıyla yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, dünya literatüründe bir ilk olacak aparatın üniversite tarafından patentinin alınması için Türkiye Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığı aktarıldı.