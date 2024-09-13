Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Uludağ ile otomobillerdeki Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ve İlyas Altungök yaralandı.

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