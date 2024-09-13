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        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:19
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        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında, Samet Uludağ (28) yönetimindeki 16 NIV 23 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Alkan idaresindeki 55 AKA 089 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Ardından tır, refüje çarparak yan yattı.

        Kazada, sürücü Uludağ ile otomobillerdeki Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ve İlyas Altungök yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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