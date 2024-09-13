Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        Gıyabi cenaze namazı sonrası, Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından cemaat, Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ve Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, Eygi'nin işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edileceğini söyledi.

        Yalnızca Filistinlilerin değil, Filistin'e destek veren vicdan sahiplerinin de İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dün, 'Zulüm bizdense ben bizden değilim.' diyen Rachel Corrie'yi ve yüzlerce aktivisti katleden işgalciler, insan hakları ihlallerine, işlediği suçlara ve katliamlarına her an yenilerini ekliyor. Filistin'e destek vermek için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateşle şehit oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat...
        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü
        Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı
        2 yaşındaki torununu balkondan iten üvey babaanne tutuklandı
        2 yaşındaki torununu balkondan iten üvey babaanne tutuklandı