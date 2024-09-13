TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım deposunu ziyaret etti:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Fındıkta özellikle son 7 senede gerçekten hem maliyetleri hem üretim miktarını, ihracat değerini yükselterek ve yükselmesine katkı sunarak bir süreci birlikte yönettik." dedi.

Güldal, Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaretinde gazetecilere TMO'nun 12'nci defa fındık alımıyla ilgili görevlendirildiğini söyledi.

TMO'nun, bu noktada son derece yetkin, donanımlı, birikimli personel ve uzman yapısına sahip olduğunu belirten Güldal, bu süreçte de yıllara göre değişmekle beraber çok yüksek tonajlarda fındık aldıkları dönemlerin bulunduğunu anlattı.

Bazı dönemlerde daha az alarak piyasayı regüle etme imkanının olduğunu dile getiren Güldal, "Bizim referans fiyatımızın altına düşmesini engelleyen bir fiyat olarak uyguluyoruz. Bu, sigorta fiyatıdır, referans fiyatıdır. Üzerinde oluşacak her türlü piyasa, fiyatlandırma bizi de memnun eder." dedi. Güldal, "Fındıkta özellikle son 7 senede gerçekten hem maliyetleri hem üretim miktarını, ihracat değerini yükselterek ve yükselmesine katkı sunarak bir süreci birlikte yönettik. Bölgeyle beraber üreticiden başlayarak ihracatçıya kadar olan süreçte ve 2-3 milyar dolarlık ihracat kalemi olan bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız içerisinde çok değerli bir yeri var." diye konuştu.

Bu yılın fındık alım fiyatlarının levant kalitede 130, Giresun kalitede de 132 lira olarak ilan edildiğini anımsatan Güldal, "Artı Bakanlığımızca verilecek destekler her yıl olduğu gibi ödenecektir. Geldiğimiz gün itibarıyla şu anda 47 tane alım noktamızda açık bir vaziyette üreticilerimizin ürün arzını bekliyoruz ve ürün arzları gerçekleşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. Geçen sene fındık piyasasının bir süre sonra hareketlendiğine işaret eden Güldal, şöyle konuştu: "Dolayısıyla üreticide bir bekletme eğilimi var. Bir süre sonra satma, belki piyasanın biraz daha yukarı gelebileceği beklentisi var. Bunu da hem memnuniyetle hem de saygıyla karşılıyoruz. En çok fiyat açıkladıktan sonra bütün ürünlerde 2024 yılında 45 gün içerisinde ödemeleri yapabileceğimizi, yapacağımızı açıklamıştık ama hiçbir üründe 45 güne kalmadık. Genellikle 20-21 günden 30'lu günler içerisinde ödeme imkanı bulmuştuk. Bu, hububatta da diğer ürünlerde de oldu. Fındıkta da aynı açıklamayı yaptık ama kamuoyunda bu manipüle edilme cihetine gidildi. Ona karşılık açıklama yaptık. 45 gün sonra değil 45 gün içinde ödemeler yapılacaktır diye."

Güldal, fındık alımına 19 Ağustos'ta başladıklarını, 31 Ağustos itibarıyla TMO'ya teslim eden üreticilerin ürün bedellerini bu hafta yatırdıklarını belirterek, "Dolayısıyla 11 ile 21 gün arasında ödeme yapmış olduk. Bu süreç yine de böyle devam edecektir." dedi. - Fındıkta kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları Fındıkta kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü anlatan Güldal, şunları kaydetti: "Genellikle 300-400 rakım altındaki yerlerde kokarca popülasyonunun yüksek olduğunu ve zarar eşiğinin aşıldığını görüyoruz. Bu anlamda bu hassasiyetin gelecek sene çok daha yüksek tutulmasının gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için de topyekun biyolojik, kimyasal, kültürel, hangi mücadele yöntemi varsa ama sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil üreticiyle beraber Bakanlık gerekli kaynakları ayırıp anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız."

Güldal, üreticilerden ümitli olmalarını ve morallerinin bozulmamasını istedi. Batı Karadeniz Bölgesi'nde henüz bu problemin yaşanmadığını ifade eden Güldal, "Daha doğrusu büyük bir problem olarak yaşanmadı. Buradan da oraya tavsiyem, bu bölgede bu yıl yaşanan problemin önümüzdeki ve sonraki yıllarda orada da görülme ihtimalidir. Burada oluşacak hassasiyetin aynısının orada da devam etmesi lazım." şeklinde konuştu. Şu anda Ordu'da 600 ton civarında, ülke genelinde ise 3 bin tonun üzerinde fındık alımı yapıldığını belirten Güldal, "Bu, her gün devam ediyor, daha hasadın ilk ayındayız. Üreticide bir miktar bekletme eğilimi var. Bunu hakikaten memnuniyetle, saygıyla karşılıyoruz. 31 Aralık tarihine kadar üreticilerimiz bize fındık satmak isterse açık olacağız." ifadelerini kullandı.