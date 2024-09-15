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        Fatsa ilçesine son 5,5 yılda farklı alanlarda yatırımlar kazandırıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesine 5,5 yılda modern altyapılar, yenilikçi projeler ve estetik düzenlemeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:40
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        Fatsa ilçesine son 5,5 yılda farklı alanlarda yatırımlar kazandırıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesine 5,5 yılda modern altyapılar, yenilikçi projeler ve estetik düzenlemeler gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde geride kalan 5,5 yıllık süre zarfında Fatsa'ya altyapıdan üst yapıya, turizmden şehirciliğe birçok alanda yapılan yatırımlarla köklü bir değişim ve dönüşüm sağlandığı belirtildi.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla Fatsa'ya son 5,5 yıl içerisinde 1,7 milyar liralık yol yatırımı yapıldığı aktarılan açıklamada, toplamda 240 kilometre yolun konfor ile buluşturulduğu ilçede kırsal alandaki yol çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, içme suyundan kanalizasyona, yağmur suyu hatlarından içme suyu depoları ve su alma yapılarına kadar karış karış hizmet götürülen ilçede Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce toplamda 334 milyon liralık yatırım yapıldığı vurgulandı.

        Tüm ilçeyi rahatsız eden vahşi çöp depolama alanı sorununa son verildiğine işaret edilen açıklamada, "Yanından geçilmek istenmeyen o alanlar, şimdi yemyeşil bir yapıya kavuştu. Ordu'nun çöpü yine kurulan tesislerde enerjiye dönüştürülüyor." ifadesi kullanıldı.

        Yalıköy'de sahil düzenlemesi yapıldığı, Bolaman Mahallesi'ne Bolaman Park kazandırıldığı, Fatsa Fener Adası'nın yeni turizm rotası olarak hizmete sunulduğu belirtilen açıklamada, Gaga Gölü Tabiat Parkı'nın doğa ile uyumlu yeniden ele alınarak Karadeniz'i ziyaret edenlerin gezi rotasına eklediği alanlardan biri hale getirildiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, Fatsa Kapalı Pazar Yeri'nin altyapısından üstyapısına, sıcak asfaltından çevre düzenlemesine, otoparkından kent mobilyalarına kadar her detayını düşünülerek yeniden inşa edildiği anlatılarak, 35 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Fatsa Mezbahanesi ve Hayvan Pazarının Fatsa'ya kazandırıldığı bildirildi.

        Organik Etlik Piliç yetiştirme merkezi ve kanatlı hayvanlar kesim merkezinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fatsa balıkçı barınağı daha modernize ve işlevsel hale getirilmesi için yenilendi. Fatsa'nın arka havzasında yer alan ilçelere daha fazla yatırım ve hizmet sunmak adına makine parkı kuruldu, yine beton santrali ve konkasör tesisi ilçeye kazandırıldı. Oturma gruplarından aydınlatma direklerine, piknik masalarından kamelyalara her türlü kent mobilyasının üretildiği ahşap atölyesi ve 80 araçlık iş makinası filosunu Fatsa'ya kazandırıldı."

        İlçeye 3 spor sahası kazandırılarak, 13 çocuk oyun grubunun kurulduğu kaydedilen açıklamada, Fatsa Cumhuriyet Meydanı ve kapalı otopark çalışmasının tamamlandığı dile getirildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin tüm bu çalışmalarla Fatsa'ya yeni bir vizyon kazandırırken yapımı devam eden ve planladığı yeni projelerle ilçeye her alanda bir cazibe ve çekim merkezi olması için çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

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