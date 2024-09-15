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        Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:19
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        Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak
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        Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

        Alınan bilgiye göre, resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.

        Yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.

        Çalışma bitiminde 5 uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak.

        Ordu-Giresun Havalimanı, bu akşam 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından 16 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında uçuşlara kapatılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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