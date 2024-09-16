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        Ordu'da trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2'si bebek 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:53
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        Ordu'da trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2'si bebek 5 kişi tedavi altına alındı.

        Ünye-Akkuş karayolunda S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil ile H.H. (40) idaresindeki 52 LN 644 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü H.H. ve araçtaki A.E. (59), B.H. (52) ile bebekler H.N.H. ve B.G.H. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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