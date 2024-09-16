Ordu'da trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Akkuş ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2'si bebek 5 kişi tedavi altına alındı.
Ordu'nun Akkuş ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2'si bebek 5 kişi tedavi altına alındı.
Ünye-Akkuş karayolunda S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil ile H.H. (40) idaresindeki 52 LN 644 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü H.H. ve araçtaki A.E. (59), B.H. (52) ile bebekler H.N.H. ve B.G.H. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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