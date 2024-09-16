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        Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:40
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        Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı
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        Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Dip Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta yürüyen Nuh Ç, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Nuh Ç, bir köpeğin kolundan, diğerinin de bacağından ısırması sonucu yere düştü.

        Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan sahipsiz köpeklerin yeniden geldiğini gören Nuh Ç, kaçarak olay yerinden ayrıldı.

        Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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