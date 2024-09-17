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        Ordu'da sağlığa zararlı ve kaçak ürünlerle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin ele geçirildiği depoda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:18
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        Ordu'da sağlığa zararlı ve kaçak ürünlerle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin ele geçirildiği depoda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sürülme aşamasında olduğu belirtilen depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki aramalarda ürünlerin son tüketim tarihini değiştirmek için kullanılan cihaz, son tüketim tarihi geçmiş ve değiştirilmiş vaziyette 73 bin 609 paketlenmiş gıda ürünü ve 10 ton ruhsatsız imal edilmiş temizlik malzemesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.G. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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