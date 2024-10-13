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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:25
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

        Akkuş Belediyespor: Masliev, Ali Eren Öztürk, Berkün Eber Üstündağ, Didovic, Hakan Polat, Mitrasinovic (Umut Durur, Egecan Avcıl, Ozan Ataseven, Berkay Yavuz, Burhan Zorluer, Aslan Ekşi)

        Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Muhammed Kaya, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Beytullah Hatipoğlu)

        Setler: 22-25, 15-25, 19-25

        Süre: 102 dakika (46, 22, 34)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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