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        Ordu'da 2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:16
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        Ordu'da 2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 72 yaşındaki Murat Keskin, Gürecülü Mahallesi’nde bir tanıdığının bahçesine hurma toplamaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

        Bir süre sonra Keskin’i telefonla arayıp ulaşamayan ailesi durumu AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliğine bildirdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Keskin'in cansız bedeni fındık bahçesi bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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