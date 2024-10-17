Ordu'da 2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 72 yaşındaki Murat Keskin, Gürecülü Mahallesi’nde bir tanıdığının bahçesine hurma toplamaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.
Bir süre sonra Keskin’i telefonla arayıp ulaşamayan ailesi durumu AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliğine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu Keskin'in cansız bedeni fındık bahçesi bulundu.
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