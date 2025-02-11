Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İlçenin Keş Mahallesi'nde Zülbiye Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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