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        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:22
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        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçenin Keş Mahallesi'nde Zülbiye Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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