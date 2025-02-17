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        Gürcistan heyeti, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Gürcistan Parlamentosu Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komisyon Başkanı Irakli Zarkua'nın başkanlığındaki heyet, Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:51
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        Gürcistan heyeti, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
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        Gürcistan Parlamentosu Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komisyon Başkanı Irakli Zarkua'nın başkanlığındaki heyet, Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Konstantinidi'nin yer aldığı heyetin ilk ziyareti, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya oldu.

        Zarkua, ziyarette yaptığı konuşmada, Ünye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Burada yaşayan Gürcü kökenli vatandaşlarla bağları daha güçlendirmek istediklerini dile getiren Zarkua, şu ifadeleri kullandı:

        "Ben bu bölgede ilk defa bulunuyorum. Burada yaşayan Gürcü kökenli insanlarla da irtibatlarımızı nasıl güçlendirebiliriz, onları daha çok nasıl sevebiliriz diye çalışmalarımız olacak. Sizleri Gürcistan'a davet ediyoruz. Hem Batum'da hem de Tiflis'te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

        Ünye Belediye Başkanı Tavlı da iki komşu ülkenin geçmişe dayanan güzel ilişkileri olduğunu belirterek, "Bunların daha da gelişmesi, geleceğe dönük ekonomik ve kültürel anlamda, tarihi anlamda, turizm anlamında da daha etkili hale getirilmesiyle ilgili toplantılar ve ziyaretlerin fayda sağlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

        Gürcü heyeti daha sonra Ünye Kaymakam Vekili Çatalpınar Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar'ı ziyaret etti.

        Buradaki ziyaretin ardından heyet, Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Dayanışma Derneği tarafından Acara Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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