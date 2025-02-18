Ordu'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
Ordu'da dere yatağında mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı.
Ordu'da dere yatağında mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı.
Çamaş ilçesine bağlı Edirli Mahallesi'nde debisi yükselen dere yatağında mahsur kalan köpeği fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu bulunduğu yerden aldı.
Durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.
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