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        Ordu'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

        Ordu'da dere yatağında mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:58
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        Ordu'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
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        Ordu'da dere yatağında mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı.

        Çamaş ilçesine bağlı Edirli Mahallesi'nde debisi yükselen dere yatağında mahsur kalan köpeği fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu bulunduğu yerden aldı.

        Durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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