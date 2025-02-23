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        Ordu'da kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

        Ordu'da üç gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:55
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        Ordu'da kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu
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        Ordu'da üç gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, dere yatağında bulundu.

        AFAD ve jandarma ekipleri, 22 Şubat'ta yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Pınar A'yı (37) arama çalışmalarını Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürdürdü.

        Ekipler, mahalleden geçen dere yatağında ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Pınar A'ya ait olduğu belirlendi.

        Ceset, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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