Ordu'da kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu
Ordu'da üç gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, dere yatağında bulundu.
Ordu'da üç gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, dere yatağında bulundu.
AFAD ve jandarma ekipleri, 22 Şubat'ta yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Pınar A'yı (37) arama çalışmalarını Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürdürdü.
Ekipler, mahalleden geçen dere yatağında ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Pınar A'ya ait olduğu belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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