Ünye'de "Tıbbın Sanata Yansıması" resim sergisi açıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Ünye Devlet Hastanesi ve Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü iş birliğiyle hastanenin giriş katında, "Tıbbın Sanata Yansıması" temalı resim sergisi organize edildi.
Sergide, kolejdeki ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan kara kalem çalışmaları yer aldı.
Başhekim Yılmaz Dündar, öğrencilerin sağlıkçıları düşünerek yaptığı resim sergisinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.
Kampüsün müdürü Ersin Ergen ise öğrencileri geleceğe hazırlamak adına sergiyi düzenlediklerini anlattı.
Sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
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