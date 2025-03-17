Ordu'da, devrilen tarım aracının altında kalan kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Bahçeler Mahallesi Kayabaşı mevkisinde Dursun Mehmet Kesin'in (45) kullandığı, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, aracın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
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