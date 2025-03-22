Ordu'da evde çıkan yangın iş makineleri ile kar atılmasıyla söndürüldü

Yangına, bölgede karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir ve Ünye belediyeleri iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın, bazı bölümleri ahşap olan iki katlı evi kısa sürede sardı.

İlçenin Pelitliyatak Mahallesi'nde Abdullah Karayiğit'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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