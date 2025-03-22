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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Beylerbeyi Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:30
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Beylerbeyi Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

        Misafir takımın golünü 68. dakikada Kader Hança, ev sahibi takımın golünü ise 84. dakikada Busirat Lawal attı.

        Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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