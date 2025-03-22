Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Beylerbeyi Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Beylerbeyi Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
Misafir takımın golünü 68. dakikada Kader Hança, ev sahibi takımın golünü ise 84. dakikada Busirat Lawal attı.
Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.
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