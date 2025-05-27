Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, doğalgaz malzemeleri satan iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş'in yediği erik soluk borusuna kaçtı.
Ateş'in nefes almakta zorlandığını fark eden iş yeri sahibi Bekir Bayar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki eriğin çıkmasını sağladı.
Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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