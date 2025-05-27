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        Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:26
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        Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, doğalgaz malzemeleri satan iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş'in yediği erik soluk borusuna kaçtı.

        Ateş'in nefes almakta zorlandığını fark eden iş yeri sahibi Bekir Bayar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki eriğin çıkmasını sağladı.

        Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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