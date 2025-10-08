Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da minibüsle yol yardım aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        –Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile yol yardım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:08
        Ordu'da minibüsle yol yardım aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        –Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile yol yardım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Yenikent Mahallesi'nde Akkuş istikametine seyreden Cemil Arslan'ın (43) kullandığı 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Osman Güler'in (43) kullandığı 52 ABD 358 plakalı yol yardım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ve yol yardım aracında bulunan Emirhan Sarıoğlu (24) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

