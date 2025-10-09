Ordu'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor

Balıkların kalitesinin tüketicileri memnun ettiğini dile getiren Yardımcı, istavritin bol avlandığını öğrendikleri için Ordu'ya geldiklerini kaydetti.

Balık satıcısı Muzaffer Yardımcı da Elazığ'dan Ordu'ya balık almaya geldiğini ve her zaman bu bölgenin balığını tercih ettiklerini belirtti.

Tezgahlarda istavritin 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Kamer, balığa ilginin güzel olduğunu ifade etti.

Gırgır tekneleriyle limanlara ulaştırılan istavritler kamyonetlere yüklenerek Ordu başta olmak üzere çeşitli illere gönderildi.

