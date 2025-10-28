Habertürk
Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:16
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan C.Ç, D.G. ve C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

