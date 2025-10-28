Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.Ç, D.G. ve C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
