Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madalya

        HAYATİ AKÇAY - Milli wushucu Berna Tut, ilk kez katılacağı Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madalya
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Milli wushucu Berna Tut, ilk kez katılacağı Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

        Dünya kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları olmak üzere birçok başarıya imza atan milli sporcu Berna, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için çalışmalarına antrenörü Savaş Çakmak ile Ordu'da devam ediyor.

        Aynı zamanda antrenör ablası Veda Tut'un yetiştirdiği Berna, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla kariyer yolculuğunu sürdürüyor.

        İlk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na odaklanan Berna, altın madalya kazanarak kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.

        Berna Tut, AA muhabirine, 14 yıldır içerisinde bulunduğu wushuda, birçok ulusal ve uluslararası derecelerinin bulunduğunu söyledi.

        İslami Dayanışma Oyunları'nın 4 yılda bir düzenlendiğine değinen Berna, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na ilk defa katılacağını, bunun içinde mutlu olduğunu aktardı.

        Ordu'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'a gitmek üzere milli takım kampına katılacağını aktaran Berna, hazırlıklarının gayet iyi geçtiğini, moral olarak kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi.

        Emeklerinin karşılığını almak için Riyad'da en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade eden Berna, "Wushu branşından 4 sporcu Türkiye'yi temsil edecek. Bu sporcular arasında yer alabilmek ve Ordu'yu da tek sporcu olarak temsil etmek benim için ayrıca gurur verici. Şu anda çok güzel bir antrenman süreci geçiriyoruz. İnşallah Suudi Arabistan'da İstiklal Marşımızı okutturmayı hedefliyorum." dedi.

        - "Altın madalya için mücadele vereceğim"

        Berna Tut, organizasyona 50'nin üzerinde ülkeden sporcuların katılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu ülkeler arasında inanıyorum ki Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Aylardır çok çalışıyorum. Allah'ın izni ile bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Her sporcunun hedefi altın madalyadır. Ben de altın madalya için mücadele vereceğim. Nasibimde varsa altın madalyayı almak istiyorum. Bunun için çok çalıştım. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı buraya getirmek."

        Berna Tut, kendisini yetiştiren hocalarına teşekkür ederek, onların verdiği desteklerin kendisine moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

        Aynı zamanda Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Ordu İl Temsilcisi olan antrenör Savaş Çakmak ise sporcusuna Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda çok güvendiğini belirterek, Berna'nın altın madalya ile döneceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor
        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor
        Ordu'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor
        Ordu'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor