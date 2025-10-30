Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.
Ulubey ilçesindeki ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.
İlçenin Sayacabaşı mevkisinde etkili olan sis ise sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.
Ormanı kısmen kaplayan sis, dronla görüntülendi.
