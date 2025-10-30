Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

        Ulubey ilçesindeki ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.

        İlçenin Sayacabaşı mevkisinde etkili olan sis ise sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

        Ormanı kısmen kaplayan sis, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madaly...
        Milli wushucu Berna'nın İslami Dayanışma Oyunları'ndaki hedefi altın madaly...
        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Cumhuriyet'in 102'nci yılını su altında bayrak açarak kutladılar
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor
        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor