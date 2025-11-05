Ordu'da devrilen tarım aracındaki 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı
Ordu'nun Kumru ilçesinde devrilen tarım aracındaki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
İlçenin Konaklı Mahallesi'nde T.Y.K'nin (15) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde T.Y.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün kazada yaralanan ağabeyi M.S.K. (16) Kumru Devlet Hastanesi'nde, M.F.K. (17) ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
