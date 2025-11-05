Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun temeli atıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun temel atma törenine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Şubesince yapımına başlanan kurs inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, Yunus Emre Mahallesi'nde inşa edilecek kursun mülkiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı'na ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "3 bin 582 metrekare arsa, 808 metrekare taban alanı, toplamda 4 bin 797 metrekare kapalı inşaat alanı üzerine inşa edilecektir. Kurs binamızda 12 derslik, 180 yatak kapasiteli yatakhane, yemekhane ve çamaşırhane bulunacak. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca halı saha, kamelya, bilgisayar odası ve çeşitli sosyal etkinlik alanları da yer alacaktır."

        Baycan, kursun kaba inşaatının Mart 2026'da tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

        İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından temel atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Ordu'da devrilen tarım aracındaki 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Ordu'da devrilen tarım aracındaki 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Patpat devrildi; kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Patpat devrildi; kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Ordu, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamına alındı
        Ordu, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamına alındı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da zemindeki kaymaya bağlı çatlaklar oluşan 2 binadan 1'inde yıkım içi...
        Ordu'da zemindeki kaymaya bağlı çatlaklar oluşan 2 binadan 1'inde yıkım içi...
        Ordu'dan İngiltere'ye 8,8 ton bal ihraç edildi
        Ordu'dan İngiltere'ye 8,8 ton bal ihraç edildi